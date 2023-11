Business news: Argentina, pagata in yuan nuova rata di interessi sul debito con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha pagato a inizio settimana una nuova scadenza del debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi), equivalente a 790 milioni di dollari. Per evitare di inaridire ulteriormente le già povere riserve monetarie, il governo ha deciso come in precedenti occasioni di utilizzare lo yuan, la divisa cinese di cui dispone grazie a un accordo di swap stretto con Pechino a inizio anno. L'esborso porta le riserve della Banca centrale a quota 21,8 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2006, anno in cui l'allora presidente, Nestor Kirchner, decise di risolvere in soluzione unica il debito allora pendente col Fondo. Il versamento - che trattandosi di quota per interessi era indifferibile, secondo le regole del Fondo -, è l'ultimo che il governo doveva effettuare prima della prossima revisione con i tecnici del Fondo. (Abu)