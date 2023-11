Business news: Brasile, a settembre investimenti diretti esteri calati 61 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre 2023 sono stati immessi nel mercato del Brasile 3,8 miliardi di dollari, in calo del 61 per cento per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando gli investimenti diretti esteri (Idp) avevano totalizzato 9,6 miliardi di dollari. Lo rende noto il 6 novembre, la Banca centrale brasiliana (Bc). Nei primi nove mesi dell'anno gli Idp hanno totalizzato 41,6 miliardi di dollari, in calo del 39,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Brb)