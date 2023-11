Giappone: interruzioni nazionale dei servizi di pagamento con carte di credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una interruzione su scala nazionale delle transazioni con carte di credito è stata segnalata sabato in Giappone, causando disagi diffusi alla popolazione: tra i servizi interessati dalle interruzioni sono figurati tra gli altri le biglietterie automatiche dell’operatore ferroviario East Japan Railway Co. e i principali convenience store, che hanno riscontrato difficoltà nell'accettare pagamenti con carta di credito. La principale società emettitrice di carte di credito in Giappone, JCB Co., ha dichiarato che una controllata che gestisce i dati di regolamento delle carte ha riscontrato problemi di sistema, apparentemente causato da un guasto che è stato risolto entro le ore 21:00. JR East ha affermato che i clienti non sono stati in grado di effettuare pagamenti con carta di credito alle macchine emettitrici e ai banconi delle stazioni a partire dalle 18:00 circa, ma il problema è stato completamente risolto intorno alle 20:50.(Git)