Tcm: il nuovo smartphone di Huawei è realizzato per il 47 per cento con componenti cinesi

- Huawei Technologies fa sempre più affidamento su aziende cinesi per l’acquisizione di componenti per i suoi smartphone, inclusi i modelli di alta gamma. Lo conferma un'analisi dettagliata del nuovo smartphone Mate 60 Pro effettuata dal quotidiano “Nikkei” in collaborazione con la società di ricerca Fomalhaut Techno Solutions: dall’analisi cui emerge che i componenti di fabbricazione cinese costituiscono il 47 per cento dell’apparecchio in termini di valore, un aumento del 18 per cento rispetto a un modello dello stesso costruttore analizzato tre anni fa. Il Mate 60 Pro è stato lanciato ad agosto per il mercato cinese, e ha destato stupore a livello internazionale per le elevate prestazioni del suo processore a 7 nanometri realizzato in Cina, a dispetto delle sanzioni al settore tecnologico varate dagli Stati Uniti. L’analisi dei componenti dello smartphone conferma che la Cina ha compiuto rapidi progressi tecnologici da quando gli Stati Uniti hanno intensificato le restrizioni sulle esportazioni di attrezzature e software all'avanguardia nel 2019. Fomalhaut ha stimato il costo totale dei componenti del Mate 60 Pro a 422 dollari. La maggiore quota di componenti cinesi sul Mate 60 Pro rispetto ai modelli precedenti è in gran parte dovuta al cambio di fornitore per il display Oled dalla sudcoreana Lg Display a Boe Technology Group.(Git)