Medio Oriente: forze Usa hanno sferrato nuovi attacchi aerei contro obiettivi iraniani in Siria

- Le forze armate statunitensi hanno sferrato una serie di attacchi aerei contro strutture di gruppi militanti vicini all'Iran in Siria, prendendo di mira obiettivi collegati all’ondata di recenti attacchi contro le truppe statunitensi di stanza in quel Paese e nel vicino Iraq. In una nota, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha affermato che gli ultimi attacchi sono stati effettuati nella serata di ieri contro strutture utilizzate dal Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana e contro gruppi affiliati a quest’ultima nella Siria orientale. Tra gli obiettivi degli attacchi aerei, Austin ha menzionato un centro di addestramento vicino alla città di Abu Kamal e una "casa sicura" nei pressi di Mayadin. Il presidente Joe Biden ha diretto l'operazione, ha aggiunto il segretario, "per chiarire che gli Stati Uniti difenderanno se stessi, il loro personale e i loro interessi". Un funzionario della Difesa anonimo citato dal quotidiano “Washington Post” ha riferito che il centro di addestramento ad Abu Kamal era utilizzato anche per lo stoccaggio di armi e munizioni, e che dopo l’attacco aereo sono state osservate sul sito esplosioni secondarie. (segue) (Was)