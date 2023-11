Difesa: Crosetto onora Cadeddu, servitore Stato caduto al servizio della collettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato reso onore “a un servitore dello Stato caduto al servizio della collettività lontano da casa, tenendo fede al giuramento prestato”. Lo ha riferito su X il ministro della Difesa Guido Crosetto, in riferimento al graduato aiutante Claudio Cadeddu, morto il 24 ottobre scorso in Kosovo a causa di un incidente stradale durante un trasferimento per servizio. “Addio Claudio. Darti l’ultimo saluto oggi è stato straziante”, ha scritto Crosetto, ringraziando poi Cadeddu “a nome di tutta la Difesa”. (Res)