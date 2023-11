Balcani: operazione internazionale contro furto veicoli, coinvolte Frontex, Europol e Interpol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), in collaborazione con Europol e Interpol, ha condotto un’operazione contro il furto e il traffico illegale di autoveicoli e imbarcazioni nella regione dei Balcani occidentali e in Moldova. Secondo un comunicato di Europol l’operazione, denominata Mobile 6, ha avuto luogo lo scorso ottobre alle frontiere terrestri esterne dell’Ue, nonché in località di frontiera in Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. L'operazione ha coinvolto circa 400 agenti delle forze dell'ordine provenienti da 25 Paesi, che hanno effettuato controlli approfonditi in diverse località. Europol e Interpol hanno sostenuto l'operazione guidata da Frontex, fornendo competenze e accesso alle loro banche dati. Questa collaborazione ha consentito il recupero di 505 automobili rubate, circa duemila pezzi di veicoli rubati, 16 imbarcazioni, 32 motori fuoribordo e 248 documenti falsificati. Le autorità partecipanti hanno inoltre identificato 209 trafficanti di migranti. Le forze dell'ordine hanno identificato una serie di tattiche criminali durante l'operazione, inclusi diversi casi che coinvolgevano le cosiddette "automobili clonate". I criminali utilizzano il libretto di un altro veicolo, solitamente un'auto distrutta, della stessa marca, modello e colore. I documenti vengono presentati alle autorità in caso di procedura di controllo alla frontiera connessa alla ricerca di un'auto rubata. (segue) (Res)