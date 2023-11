Serbia-Kosovo: fonti stampa, prossimo incontro a Bruxelles tra Vucic e Kurti il 16 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo round di negoziati tra Serbia e Kosovo sulla normalizzazione delle relazioni con la mediazione dell'Unione europea si terrà la prossima settimana. Una data utile potrebbe essere il 16 novembre. Lo riporta l'emittente "Radio Free Europe", che cita fonti diplomatiche di Bruxelles. La stessa emittente sottolinea che il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha confermato che il prossimo incontro tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti "non è stato annullato" e che "è stata concordata la data in cui si terrà". "L'idea", ha aggiunto Lajcak, "era di convocarlo questa settimana ma Pristina ha presentato una richiesta molto valida e rilevante per rinviare l'incontro, la quale è stata accettata". Il rappresentante speciale ha quindi spiegato che tutti gli incontri vengono convocati nelle date convenienti a entrambe le parti e che le date vengono annunciate "solo quando entrambe confermano la loro presenza". (Seb)