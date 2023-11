Moldova: premier Recean su negoziati di adesione all'Ue, oggi è un giorno importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è un giorno molto importante per la Moldova. Lo ha detto il primo ministro moldavo Dorin Recean all'inizio di una riunione del governo, nel giorno in cui la Commissione Ue presenterà il rapporto sull'allargamento dell'Unione e potrebbe dare l’assenso all'avvio dei negoziati di adesione di Chisinau. "Il vicepremier Popescu è a Bruxelles. Siamo ottimisti", ha affermato Recean. Il commissario europeo alla Politica di vicinato e all’Allargamento, Oliver Varhelyi, presenterà oggi il rapporto sull'allargamento dell'Ue alla commissione Affari esteri del Parlamento europeo. I colloqui si concentreranno sulle riforme intraprese dai Paesi candidati e potenziali candidati, vale a dire Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. Per la prima volta la relazione farà riferimento anche a due nuovi Paesi candidati, Moldova e Ucraina, e alla potenziale candidata Georgia. Indiscrezioni di stampa hanno riferito che Moldova e Ucraina dovrebbero incassare l’approvazione della Commissione europea all'avvio di negoziati di adesione, mentre la Georgia riceverà lo status di candidato, con la fissazione di determinate condizioni per avanzare al passo successivo verso l'integrazione.(Rob)