Serbia-Kosovo: ambasciatore Ue, normalizzazione rapporti non è unica via per fondi piano di crescita

- Per la Serbia e il Kosovo il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti non è l'unica condizione importante per ottenere i fondi del piano di crescita dell'Unione europea per i Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il capo della delegazione dell'Unione europea in Serbia, Emanuele Giaufret, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Giaufret ha quindi spiegato a tal proposito che i Paesi della regione "riceveranno i soldi solo dopo una valutazione sulla realizzazione o meno delle riforme necessarie". "Quando si tratta del Kosovo e della Serbia, il progresso nella normalizzazione delle relazioni è una condizione importante ma non l'unica, e non è necessariamente legato al comportamento di entrambe le parti. Ognuna ha il proprio elenco di obblighi", ha detto il diplomatico durante la consegna del rapporto annuale della Commissione europea sulla Serbia, nell'ambito del pacchetto all'allargamento, alla premier Ana Brnabic. Ieri la Commissione europea ha presentato un piano di crescita per i Balcani occidentali del valore di 6 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di portare alcuni dei vantaggi dell'adesione alla regione prima dell'adesione, di stimolare la crescita economica e di accelerare la necessaria convergenza socio-economica e consentire ai partner di intensificare le riforme e gli investimenti per accelerare in modo significativo la velocità del processo di allargamento e la crescita delle loro economie. Il piano, che si dovrebbe realizzare nel periodo 2024-2027, prevede che i pagamenti avverranno solo dopo l'attuazione delle riforme concordate. (Seb)