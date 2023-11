Medio Oriente: ong, centinaia di combattenti filo-iraniani dispiegati nel Golan siriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 700 combattenti siriani, iracheni, libanesi e palestinesi filo-iraniani sono stati dispiegati nelle ultime ore nel sud-ovest della Siria, lungo il confine con le Alture del Golan, contese con Israele. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di fonti sul campo. Secondo il Sohr, i combattenti filo-iraniani sono dispiegati nelle regioni siriane di Quneitra e Dara’a. A metà di ottobre, l’esercito siriano si era stato schierato lungo il confine con Israele ma non è mai intervenuto direttamente nella guerra in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas.(Res)