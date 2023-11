Usa: cinque militari rimasti uccisi in schianto aereo nel Mediterraneo Orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque militari degli Stati Uniti sono rimasti uccisi venerdì sera in uno schianto aereo nel Mediterraneo Orientale avvenuto durante un'attività di formazione. Lo rende noto il Comando europeo delle forze armate Usa, secondo cui la causa dello schianto è ancora oggetto d'indagine ma "non vi sono indicazioni di attività ostili". L'aereo precipitato stava conducendo una "missione di routine di rifornimento aereo". I nomi dei cinque militari morti non sono stati resi noti. L'incidente è stato commentato anche dal presidente Joe Biden in una dichiarazione pubblica. I militari, ha detto, "mettono a rischio le proprie vite per il nostro Paese ogni giorno. Assumono dei rischi per mantenere il popolo americano al sicuro. Il loro quotidiano coraggio è testamento durevole del meglio della nostra nazione". "Io e Jill - ha concluso Biden facendo riferimento alla first lady - preghiamo per le famiglie e gli amici che hanno perso un loro caro, un pezzo della propria anima. La nostra intera nazione condivide il loro dolore". (Was)