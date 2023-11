Roma: indagine polizia per identificare turista austriaco colto da ictus mentre visita Vaticano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato necessario chiedere l'intervento degli agenti del Distretto Monteverde per risalire all'identità di un turista austrico colto da malore mentre visitava la cupola della basilica di San Pietro in Vaticano. L'uomo di 80 anni era stato ricoverato all'ospedale San Camillo dopo esservi stato trasferito dall'ospedale Santo Spirito a causa di un grave ictus mentre visitava il Vaticano. Senza documenti e impossibilitato a comunicare se non scrivendo con difficoltà, il personale medico ha chiesto sostegno alla polizia per la ricerca dei parenti dell'uomo. Gli agenti hanno preso contatti con il servizio di soccorso sanitario della città del Vaticano per ottenere il cognome ed il nome del turista e, dopo aver individuato l'hotel in cui il turista era alloggiato, sono riusciti a comunicare con il capogruppo dell'agenzia turistica, che nel frattempo aveva perso le tracce e i contatti con il concittadino austriaco. A quel punto è stato informato il consolato austriaco. Il turista é stato poi dimesso e si é ricongiunto con il suo gruppo. (Rer)