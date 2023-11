Francia: circa 182 mila persone hanno manifestato contro antisemitismo, 105 mila a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 182 mila persone hanno manifestato contro l'antisemitismo oggi in tutta la Francia, di cui 105 mila a Parigi. Sono i dati divulgati dal ministero dell'Interno. Secondo i dati del ministero degli Interni e della Prefettura di Polizia, più di 182 mila persone hanno marciato contro l'antisemitismo in tutta la Francia (in particolare a Lione, Grenoble, Lille, Marsiglia e Nizza), compresa Parigi. Secondo i dati della questura, oggi a Parigi 105 mila persone hanno sfilato per le strade della capitale per esprimere il loro dissenso contro l'antisemitismo. Si tratta della più forte mobilitazione contro l'antisemitismo dalla marcia di protesta contro la profanazione del cimitero ebraico di Carpentras svoltasi nel 1990. (Frp)