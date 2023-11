Business news: Argentina-Cina, governo esamina intervento Crcc per metropolitana a Rosario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha esaminato la possibilità di assegnare a una impresa di capitale cinese la realizzazione di una linea metropolitana nella città di Rosario. Lo ha fatto sapere il ministro dei Trasporti, Diego Giuliano, riportando l'incontro tenuto negli uffici del dicastero con rappresentanti della Railway Construccion Co. (Crcc), con sede a Pechino, e il consigliere di Rosario, già candidato alla guida del comune, Juan Monteverde. Riunione durante la quale, riassumono i media locali, si è analizzato il disegno e la fattibilità del progetto. Un'infrastruttura fortemente caldeggiata da Monteverde, inserita come uno dei cinque punti di un'intesa firmata alcuni mesi fa con il ministro dell'Economia, Sergio Massa, per dare stabilità a una città divenuta nel tempo nota per gli alti indici di violenza. La Crcc è una impresa ingegneristica di prima grandezza, nel suo genere la seconda al mondo per fatturato nel 2014. (Abu)