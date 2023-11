Business news: bilancia commerciale Argentina, deficit pari a 6,9 miliardi di dollari nei primi 9 mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023 la bilancia commerciale argentina ha registrato un deficit di 6,9 miliardi di dollari. Lo riferisce l'ultimo rapporto sui dati del commercio estero dell'Istituto di statistica argentino (Indec). "Le esportazioni dell'Argentina sono diminuite del 23,9 per cento e hanno raggiunto 51,1 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono diminuite del 10,1 per cento e hanno raggiunto i 58,1 miliardi di dollari", afferma il documento. Le prime cinque destinazioni per le esportazioni sono state Brasile (17 per cento sul totale), Stati Uniti (8 per cento), Cina (8 per cento), Cile (7 per cento) e India (4 per cento). "I primi cinque partner delle importazioni sono stati Brasile, Cina, Stati Uniti d'America, Paraguay e Germania, che rappresentano rispettivamente il 24 per cento, il 19 per cento, il 12 per cento, il 5 per cento e il 4 per cento delle importazioni totali", spiega l'Indec. Le esportazioni verso la Cina hanno registrato un calo del 22,4 per cento su anno, mentre le importazioni sono diminuite del 17,2 per cento. L'export gli Usa è diminuito del 22,1 per cento annuo e le importazioni hanno registrato un calo del 18,7 per cento. (Abu)