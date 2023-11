Business news: Osservatorio finanza Venezuela, ad ottobre inflazione su anno al 362 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre l'inflazione in Venezuela è cresciuta del 362 per cento su anno, in leggero calo rispetto al 379 per cento registrato a settembre. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelane delle finanze (Ovf), accreditato gruppo indipendente di studi economici, secondo cui, su mese, i prezzi sono cresciuti del 6,7 per cento (sopra il 6 per cento di settembre). Nei primi dieci mesi dell'anno l'inflazione accumulata è stata del 176,7 percento. Gli analisti dell'Ovf sottolineano peraltro che l'incremento mensile si produce a fronte di un tasso di cambio del dollaro "relativamente stabile" (più 3,5 per cento): elemento "che denota che la politica di contenere il tasso di cambio per ancorare l'inflazione non sembra dare i risultati sperati". I maggiori incrementi mensili, si legge nel rapporto, si sono registrati nei beni non interessati dalla concorrenza internazionale, come i servizi (telefoni cellulari, telefonia fissa, internet) cresciuti del 9,8 per cento. In forte aumento anche le voci della ristorazione (+9,5) e l'educazione (8,3). (Vec)