Business news: a settembre conti esteri Brasile registrano deficit di 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti nelle transazioni correnti del Brasile (acquisti e vendite di beni e servizi e trasferimenti di reddito del paese con altre nazioni) hanno registrato ad agosto del 2023 un saldo negativo da 1,3 miliardi di dollari. Lo rende noto il 6 novembre la Banca centrale (Bc) brasiliana evidenziando che si tratta del deficit minore per il mese di settembre dal 2020. Nello stesso mese dello scorso anno i conti avevano registrato un saldo negativo di 6,9 miliardi di dollari, l'80,2 per cento superiore a quello del mese scorso. Su base annuale il deficit ha raggiunto a settembre i 39,8 miliardi di dollari, pari all'1,92 per cento del prodotto interno lordo, in calo rispetto ad agosto quando era di 45,4 miliardi di dollari, pari al 2,21 per cento di pil, e rispetto a settembre 2022 quando il deficit era di 56,9 miliardi, pari al 3,09 per cento del pil. (Brb)