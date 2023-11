Business news: a ottobre vendita auto nuove Messico +21 per cento, record da cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre, la vendita di automobili nuove in Messico ha toccato quota 112.262, in aumento del 21,2 per cento su anno e cifra record degli ultimi cinque anni. Stando ai dati dell'istituto nazionale di statistica (Inegi) - elaborati dal Registro administrativo de la industria automotriz de vehiculos Ligeros (Raiavl) -, si tratta del sedicesimo mese in cui la vendita di auto è in crescita. La stima è che entro la fine dell'anno si possa superare la quota di 1,3 milioni di automobili nuove vendute. (Mec)