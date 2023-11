Germania: "Welt", governo diviso sul rafforzamento delle strutture di sicurezza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di governo in Germania vuole rafforzare le strutture di sicurezza interna, ma è ancora divisa sul progetto. È quanto riporta il quotidiano “Welt” che cita le dichiarazioni di alcuni esponenti politici della coalizione. “L’intera architettura di sicurezza della Germania non è sufficientemente adeguata alle numerose minacce”, ha detto il copresidente dei Verdi tedeschi, Omid Nouripour. L'esponente del partito ecologista ha suggerito che il governo federale e quelli statali discutano insieme come le autorità di sicurezza possano coordinarsi in modo più efficace e risolvere i problemi esistenti il ​​più rapidamente possibile. Tuttavia ci sono differenze riguardo alle misure necessarie a tal fine: "Siamo lieti per il fatto che la coalizione abbia evidentemente raggiunto un'intesa comune per mettere insieme un ampio pacchetto che non consista solo nella fornitura di risorse, ma anche nell'espansione dei poteri". ha detto il portavoce della politica interna del Partito socialdemocratico (Spd), Sebastian Hartmann. "Anche i servizi di sicurezza devono ora essere dotati di poteri moderni per affrontare le crescenti e mutate sfide della nuova era". (segue) (Geb)