Lavoro: Misiani (Pd) su sciopero, Salvini si attenga alle leggi in vigore

- Il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali "ha regole chiare: esiste una Commissione di Garanzia a cui compete l'attuazione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e degli utenti. Il ministro Salvini, invece di scatenare una polemica inaccettabile e strumentale solo per cercare visibilità, attaccando a testa bassa i sindacati che hanno proclamato lo sciopero generale, dovrebbe attenersi alle leggi in vigore, attendendo il pronunciamento della Commissione, che lunedì incontrerà Cgil e Uil. È molto grave che un ministro metta in discussione come mai era avvenuto in passato il diritto di sciopero garantito dalla Costituzione". Lo scrive in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia della segreteria nazionale del Pd. (Rin)