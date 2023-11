Medio Oriente: ministro Difesa Israele, pressione militare ci avvicinerà al riavere indietro ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo la pressione militare "ci avvicinerà al riavere indietro gli ostaggi detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas dallo scorso 7 ottobre". Lo ha riferito il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, durante un incontro con le famiglie degli ostaggi. "Siamo impegnati a riportare indietro i vostri cari in ogni modo possibile, sia attraverso attività operative che negoziazioni", ha detto il ministro, informando le famiglie sulle azioni intraprese per liberare gli ostaggi. “Stiamo cercando qualsiasi modo per riportare indietro la nostra gente, e Hamas sta cercando di fermarci. Solo la pressione militare ci avvicina all’obiettivo”, ha concluso.(Res)