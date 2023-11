Business news: El Salvador, a ottobre inflazione annua al 2,6 per cento, minimo da aprile 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre l'indice dei prezzi al consumo in El Salvador è cresciuto del 2,6 per cento su anno, il livello più basso registrato degli ultimi 30 mesi. Il dato, riportato dalla Banca centrale (Bcr), conferma la tendenza al forte ribasso avviata undici mesi fa. Si tratta del livello più basso da aprile 2021, quando l'inflazione era al 2,79 per cento. A gennaio 2023, la corsa dei prezzi era cresciuta del 7,03 per cento su anno. (Mec)