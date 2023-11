© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione della sesta edizione del Rapporto "Povertà a Roma: un punto di vista" realizzato dalla Caritas diocesana. Sala Ugo Poletti – Palazzo Lateranense, piazza San Giovanni in Laterano 6/a (Ore 10:30)– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'inaugurazione del campo polifunzionale dell'Istituto Comprensivo "Via Rugantino 91". Partecipano la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il presidente del VI Municipio Nicola Franco. IC "Via Rugantino 91, via del Pellicano 18 (Ore 15) (segue) (Rer)