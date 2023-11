Business news: Ecuador, Andrea Arrobo ministro dell'Energia in prossimo governo Noboa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Andrea Arrobo, 33 anni, la ministra dell'Energia nel governo ecuadoriano del presidente eletto, Daniel Noboa. Laureata in Relazioni internazionali, e con alcuni precedenti incarichi nello stesso ministero, Arrobo dovrà coordinare gli sforzi per risolvere uno dei più urgenti problemi sofferto dal Paese andino, una crisi del settore energetico frutto della combinazione di diversi settori. E quella del comparto energetico, riporta il quotidiano "Primicias", sarà proprio tra le prime riforma che il governo dovrebbe trasmettere al Parlamento dopo l'insediamento, a inizio dicembre. L'Ecuador, al pari di altri Paesi confinanti, sconta innanzi tutto le difficoltà legate a una siccità inedita nelle sue proporzioni, causa di restrizioni programmate alla somministrazione di energia, in gran parte fornita dalle centrali idroelettriche. E dalle previsioni meteo, in diverse regioni del Paese la siccità dovrebbe avere il suo momento critico a dicembre. A questo va aggiunta anche l'emergenza legata al calo della produzione petrolifera, settore toccato dall'andamento non favorevole dei prezzi, dal succedersi di prolungate agitazioni per diversi motivi, con ricadute sulle linee produttive e della distribuzione. (Brb)