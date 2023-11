Business news: Nissan annuncia investimenti per 536 milioni di euro in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica giapponese Nissan ha annunciato un investimento di 2,8 miliardi di real (536,5 milioni di euro) per la produzione di due nuovi modelli di SUV nello stabilimento di Resende, nello stato di Rio de Janeiro (Brasile). Le auto prodotte a Rio saranno esportate in Argentine e in tutta l'America latina. L'investimento è stato annunciato dall'amministratore delegato globale di Nissan, Makoto Uchida, nel corso di una cerimonia presso lo stabilimento Nissan di Resende. Uchida aveva incontrato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, lunedì 6 novembre. (Brb)