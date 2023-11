Medio Oriente. Scholz, contrario a cessate il fuoco, consentirebbe ad Hamas di riorganizzarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato di essere contrario a un cessate il fuoco "immediato" nella Striscia di Gaza. "Ammetto liberamente che non credo che gli appelli per un cessate il fuoco immediato o per una pausa lunga - che equivarrebbero quasi alla stessa cosa - siano giusti", ha detto il cancelliere nel corso di un dibattito organizzato dal quotidiano regionale tedesco "Heilbronner Stimme". "In fin dei conti ciò significherebbe che Israele darebbe ad Hamas la possibilità di riprendersi e di procurarsi nuovi missili", ha dichiarato Scholz. (Geb)