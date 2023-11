© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, interviene all'evento “Terre Alte, venti anni di mercati agricoli, ospitalità, cultura e salvaguardia del territorio”.Sala civica Confcommercio Lecco, piazza Garibaldi 4, Lecco (ore 18:15)Il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, interviene al convegno “Scuola e impresa, insieme per cambiare”. Intervengono Giovanni Biondi, Fondazione Rocca; Elena Ugolini, responsabile settore Education di Fondazione Ducati e delle Scuole Malpighi di Bologna. Presente il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.Polo territoriale del Politecnico di Milano, via G. Previati, 1/c, Lecco (ore 18:30)VARIEIl ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, partecipano al convegno “Il modello Lombardia, una risorsa per il sistema di istruzione nazionale: buono scuola, sostegno disabili, dote merito”. È previsto un punto stampa con il ministro Valditara, il presidente Fontana, l'assessore Tironi e alcuni degli esponenti delle scuole paritarie.Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia (ore 9:45)Evento finale dedicato alla mostra de La Madonna del Latte, l'opera di Marco d'Oggiono trasferita momentaneamente dalla Pinacoteca Ambrosiana. Sono presenti, tra gli altri, Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro; Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito; Nicola Monti, amministratore delegato Edison; Mons. Marco Navoni, prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana; Giovanni Morale, vicedirettore delle Gallerie d'Italia di Milano e curatore della mostra e Chiara Narciso, sindaco del Comune di Oggiono.Municipio Oggiono, piazza Garibaldi 14 (ore 14:45)About a City, la rassegna annuale di Fondazione Feltrinelli sulle trasformazioni urbane. Partecipano, tra gli altri, Carlo Feltrinelli Presidente di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli; Lucia Nardi Responsabile iniziative culturali di Eni e Tommaso Vitale Dean Urban School Sciences Po, curatore About a City.Viale Pasubio, 5 (ore 18:30)MONZAIl Sindaco di Monza, Paolo Pilotto e il Questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, sottoscrivono un protocollo per l’attivazione di uno sportello di ascolto presso l’Ufficio denunce della Questura.Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste (ore 11)(Rem)