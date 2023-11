Business news: Messico, Banca centrale conferma tasso di sconto all'11,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta dei governatori della banca centrale del Messico (Banxico) ha lasciato per la quinta volta consecutivo il tasso di sconto all'11,25 per cento, abbassando la stima per l'inflazione del terzo trimestre dal 4,7 al 4,4 per cento su anno. "Per ottenere la convergenza ordinata e sostenibile dell'inflazione generale al livello del 3 per cento", si legge nella nota, l'indice dovrà essere mantenuto al livello attuale per diverso tempo. I governatori ricordano che a fronte di un calo dell'inflazione nella maggioranza delle economie mondiali, le principali banche centrali hanno deciso di mantenere stabile il tasso di interesse, a livelli anche alti, considerando la persistenza di fattori di rischio tra cui l'aggravamento delle tensioni geopolitiche. Banxico conferma la stima di un rientro della corsa dei prezzi al livello obiettivo del 3 per cento, con la tolleranza di punto di percentuale in più e in meno, nel secondo trimestre del 2025. (Mec)