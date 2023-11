Business news: governo Argentina, inflazione settimanale al 2,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima settimana di novembre, l'inflazione in Argentina dovrebbe essere cresciuta del 2,3 per cento. Lo fa sapere la segreteria di Politica economica del ministero dell'Economia dando conto di un leggerissimo incremento rispetto alle precedenti tre settimane. Si tratta del rapporto settimanale che il governo ha iniziato a diffondere per misurare, con intervalli più corti rispetto al tradizionale rilevamento mensile, gli effetti della strategia adottata dal governo per contrastare l'inflazione da tempo stabilmente sopra il 100 per cento su anno. Nelle ultime quattro settimane, i prezzi sono cresciuti del 9,2 per cento, in leggera flessione rispetto al 9,4 per cento della settimana precedente. (Abu)