Business news: Brasile, a settembre bilancia commerciale a +7,2 miliardi di dollari

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato a settembre 2023 un surplus di 7,2 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 2,1 miliardi dello stesso mese dello scorso anno. Lo rende noto la Banca centrale (Bc) brasiliana. In particolare, il mese scorso le esportazioni hanno raggiunto un volume di 28,7 miliardi di dollari in calo del 5,2 per cento su anno, mentre le importazioni hanno totalizzato 21,5 miliardi di dollari, in calo del 23,8 per cento rispetto a settembre 2022. (Brb)