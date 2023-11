Business news: presidente eletto Ecuador incontra organismi credito internazionali, rischio "default" nel 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto dell'Ecuador, Daniel Noboa, si è recato negli Stati Uniti per testimoniare ai diversi organismi finanziari internazionali lo stato dei conti pubblici e le necessità di intervento. "Se non sviluppiamo programmi che possono creare i posti di lavoro per aumentare le entrate dello Stato in termine di gettito ed esportazioni, sarà molto difficile non entrare in default nel 2026 e 2027", ha detto Noboa nel corso di una conferenza presso The Interamerican Dialogue, a Washington. Il presidente eletto ha allo scopo incontrato rappresentanti della Banca Mondiale, del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca interamericana dello sviluppo (Bid). "Abbiamo bisogno di un prestito ponte di nove mesi che ci aiuti con gli investimenti pubblici, l'educazione e gli sconti fiscali per creare occupazione e investimenti privati", ha aggiunto. (Brb)