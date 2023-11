Business news: Messico, ad agosto crescita record degli investimenti lordi fissi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto gli investimenti lordi fissi in Messico sono aumentati del 31 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), indicando il settore della costruzione (frutto dei progetti infrastrutturali del governo) e il nearshoring come elementi trainanti. L'incremento, al netto dei "rimbalzi" post pandemia, è il maggiore dal 1993, anno in cui si sono iniziate a registrare le serie storiche. Il comparto edile è cresciuto del 47,4 per cento su anno, spinto in primo luogo dalle costruzioni "non residenziali", cresciute al livello record del 96,2 per cento. Gli investimenti in macchinari sono cresciuti del 15,9 per cento su anno (10,9 quelli nazionali e 19 per cento quelli importati). (Mec)