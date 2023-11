Francia: Hollande, antisemitismo è un attacco alla bandiera e alla Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antisemitismo è un attacco alla bandiera e alla Repubblica francese. Lo ha detto l'ex presidente francese, Francois Hollande, che si è schierato insieme ai politici che hanno guidato oggi il corteo contro l'antisemitismo che ha sfilato per il centro di Parigi. "Ciò che ci unisce non è semplicemente una bandiera, è il valore della libertà, il valore della dignità umana. È in questo senso che l'antisemitismo è un attacco a questa bandiera e alla Repubblica”, ha detto Hollande, secondo cui il corteo odierno è l'esempio di “una manifestazione profondamente repubblicana”. (Frp)