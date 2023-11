Francia: Melenchon, rifiuto antisemitismo sempre più ampio nonostante nostri governanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto dell’antisemitismo è sempre più ampio in Francia. Lo ha scritto il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, sul suo profilo X. “Tutta la destra e l’estrema destra, pur unite, non sono riuscite a riprodurre le mobilitazioni generali del passato”, ha scritto il leader della sinistra radicale francese. “Il popolo francese resterà unito nonostante i suoi leader”, ha aggiunto Melenchon. Il leader di La La France Insoumise ha deciso di non partecipare al grande corteo contro l'antisemitismo che sta sfilando in questi minuti nel centro di Parigi. definendola un incontro fra gli “amici del sostegno incondizionato al massacro” dei palestinesi a Gaza. La France Insoumise ha partecipato a una manifestazione parallela al Velodromo d'inverno a Parigi, luogo dove avvenne la più grande retata di ebrei condotta sul suolo francese durante la Seconda guerra mondiale. (Frp)