Medio Oriente: membro Hamas critica esito vertice arabo-islamico di Riad

- Durante il vertice arabo-islamico della Lega araba e dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci) che si è svolto a Riad, in Arabia Saudita, “sono mancati passi concreti e misure efficaci e immediate per fermare la guerra contro il nostro popolo”. Lo ha dichiarato Osama Hamdan, uno dei più influenti leader del movimento islamista palestinese Hamas in Libano, durante una conferenza stampa, secondo quanto riferito dall’emittente qatariota “Al Jazeera”. "Ci aspettavamo che i nostri fratelli arabi e musulmani usassero tutta la loro forza politica ed economica per fare pressione su Washington affinché fermasse immediatamente l'aggressione contro civili e bambini", ha detto Hamdan.(Res)