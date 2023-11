Ucraina: Scholz, pronto a parlare con Putin, dobbiamo sapere come intende agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato di essere pronto a dialogare in futuro con il presidente russo Vladimir Putin. "Nella situazione attuale, dobbiamo tentare di parlarci ancora e ancora di quello che ha fatto l'anno scorso e di quello che farà in futuro", ha detto Scholz in un evento organizzato dal quotidiano regionale “Heilbronner Stimme”. Il cancelliere ha aggiunto che per avviare i negoziati fra Russia e Ucraina è necessario un “passo decisivo” da parte di Mosca: il ritiro delle truppe. "Ovviamente lui (Putin) non è pronto per questo passo adesso", ha detto Scholz.(Geb)