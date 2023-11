Ucraina: Podolyak contro proposta Rasmussen, provocazioni che invitano Russia a escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strane proposte che periodicamente vengono presentate per tentare di risolvere il conflitto in Ucraina dimostrano che le cause e le conseguenze di non sono chiare. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak commentando la proposta avanzata ieri dall'ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, che ha proposto un'adesione di Kiev all'Alleanza senza i territori attualmente occupati dalla Russia. “A volte potete sentire strane proposte secondo cui l'Ucraina potrebbe facilmente aderire alla Nato solo con alcune parti o territori che non sono occupati. Queste sono 'soluzioni semplici' che finiscono sempre per essere molto costose", ha scritto Podolyak sul suo canale Telegram. (segue) (Kiu)