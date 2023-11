Medio Oriente: Unifil, casco blu ferito da arma da fuoco nel sud del Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un casco blu della missione di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco provenienti da una fonte non identificata. Lo ha riferito Unifil in un comunicato, spiegando che le condizioni del militare ferito “sono stabili”. "Un casco blu è stato colpito da un proiettile ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Si sta riprendendo e le sue condizioni sono attualmente stabili", ha spiegato il comunicato, aggiungendo che l'origine degli spari è sconosciuta e che è stata aperta un’indagine. "Gli attacchi contro civili o personale delle Nazioni Unite sono violazioni del diritto internazionale e possono costituire crimini di guerra", ha proseguito la nota, esortando "tutte le parti interessate a cessare il fuoco e garantire la sicurezza non solo delle forze di pace, ma anche di tutti i civili che vivono vicino alla linea blu", la linea di demarcazione delle Nazioni Unite tra Libano e Israele. Dall’inizio della guerra tra il movimento islamista palestinese Hamas e Israele lo scorso 7 ottobre, le forze israeliane hanno ucciso oltre 70 membri del movimento libanese Hezbollah, mentre da parte israeliana sono morti sei militari e due civili.(Lib)