Ucraina: Podolyak contro proposta Rasmussen, provocazioni che invitano Russia a escalation (2)

- Podolyak ha affermato che il solo fatto di proporre soluzioni di questo tipo è una chiara provocazione alla Russia. "Prima di tutto, il solo parlare di una simile possibilità provoca chiaramente la Russia verso un'ulteriore escalation, la incoraggia a una guerra aggressiva”, ha proseguito il consigliere presidenziale, secondo cui non ci sono garanzie che la Russia voglia accettare "l'Ucraina nella Nato". "Chi garantirà che la Federazione Russa non prosegua la sua espansione dopo una tregua, approfittando di questa pausa fittizia per rafforzare le sue posizioni? Chi, infine, si farà garante dell'inviolabilità della linea di demarcazione convenzionale?", ha scritto Podolyak, sottolineando quanto siano inappropriate tali "proposte sorprendenti”. (Kiu)