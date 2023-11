Regno Unito: re Carlo guida le celebrazioni per la Giornata della memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Carlo III ha guidato il tributo nazionale del Regno Unito ai militari britannici morti nei conflitti. Alle 11 ora locale (le 12 in Italia), due minuti di silenzio sono stati osservati nelle cerimonie per la Giornata della memoria guidate a Londra dal sovrano - per la prima volta dalla sua incoronazione -, dal primo ministro Rishi Sunak, dai leader politici militari di tutti i partiti. Quasi 10 mila veterani e migliaia di britannici si sono riuniti per assistere a queste cerimonie attorno al Cenotafio, il memoriale dedicato ai militari caduti nel quartiere di Whitehall, nel centro della capitale. In un comunicato Downing Street ha sottolineato “l'unità” della nazione in questo giorno “in cui le comunità si uniscono per ricordare coloro che sono morti in nostro nome”. “Gli eventi recenti dovrebbero ricordarci che non dobbiamo dare per scontata la pace per la quale abbiamo lottato duramente”, ha affermato Sunak. (Rel)