Regno Unito: sindaco di Londra, Sunak dovrebbe estromettere ministra Braverman

- Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha esortato il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, a rimuovere dall'incarico la ministra dell'Interno Suella Braverman, indicata come la causa delle violenze commesse ieri da diversi gruppi di estrema a Londra. Il sindaco ha scritto in un editoriale pubblicato sull'edizione domenicale del quotidiano “Daily Mirror” che gli scontri violenti che hanno coinvolto i cosiddetti “contro manifestanti” - estremisti di destra che ieri hanno tentato di ostacolare il corteo filo palestinese che ha sfilato nel centro di Londra - sono stati un "risultato diretto" delle parole della ministra dell'Interno. La capitale ha vissuto gravi disordini nel giorno dell'Armistizio, con più di cento persone detenute e diversi gruppi di estrema destra si sono scontrati con la polizia. Khan ha detto che è “inquietante” vedere la violenza nei confronti della polizia e ha esortato il primo ministro a rimuovere dall'incarico Braverman. “Purtroppo, queste scene erano prevedibili dopo una settimana di sforzi da parte di alcuni per alimentare la tensione”, ha scritto Khan, secondo si tratta del “risultato diretto delle parole e del comportamento della ministra dell’Interno”. "Se Suella Braverman avesse una qualche forma si onore si dimetterebbe - e in caso contrario, Rishi Sunak dovrebbe estromentterla". (Rel)