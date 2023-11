Medio Oriente: Netanyahu a "Cnn", Israele si oppone a ritorno Anp a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non è d'accordo con l'ipotesi di trasferire all'Autorità nazionale palestinese (Anp) il controllo della Striscia di Gaza al termine della guerra in corso. Lo ha chiarito il premier Benjamin Netanyahu in un'intervista all'emittente "Cnn", ricordando come l'Anp abbia già fallito in passato nel tentativo di "demilitarizzare e deradicalizzare" Gaza. "Un'autorità civile deve cooperare su due obiettivi: uno è demilitarizzare Gaza, il secondo è deradicalizzarla. E devo dire che l'Autorità palestinese purtroppo ha già fallito su entrambi i fronti", ha sottolineato Netanyahu. "Dobbiamo dare a Gaza un futuro migliore, non riportarla a un passato di fallimento. Dobbiamo creare una realtà diversa", ha aggiunto il premier israeliano, ribadendo che la prima priorità d'Israele è ora "distruggere Hamas". Una volta che questo obiettivo sarà raggiunto, ha sottolineato, ci sarà "una copertura miliare israeliana soverchiante" che impedirà il riemergere del terrorismo. (Was)