Latina: ciclista 22enne muore investito di notte da un tir su superstrada a Formia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 22 anni, originario di Sessa Aurunca ma domiciliato a Minturno, è morto questa notte investito da un camion sulla superstrada Formia-Garigliano nei pressi dello svincolo di Minturno. All’1:30 circa, il giovane era in sella ad una bici, insieme ad un suo amico, di ritorno da alcuni locali della zona quando il camion che procedeva in direzione Napoli, lo ha travolto uccidendolo sul colpo. Il conducente del mezzo pesante si è fermato a prestare soccorso e sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Formia insieme ai colleghi della stazione di Minturno. Il camionista è stato sottoposto ai test di rito, ma va segnalato che la zona dell’incidente è scarsamente illuminata e che, secondo quanto si apprende dai carabinieri, la vittima non indossava nessun segnale luminoso. Le indagini sono ancora in corso coordinate dalla procura di Cassino che ha disposto l’esame autoptico sulla salma.(Rer)