Medio Oriente: delegazione bipartisan del Congresso Usa in visita in Israele

- Una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti è in visita da oggi in Israele per valutare da vicino la situazione del conflitto nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente "Nbc News". Del gruppo fanno, tra gli altri, i rappresentanti repubblicani Micheal McCaul (presidente della commissione Affari esteri della Camera), John James, Micheal Lawler e Max Miller, e i democratici Gregory Meeks, Jared Moskowitz e Madeleine Dean. Per il Senato sono presenti i repubblicani Jerry Moran e John Hoeven. In Israele la delegazione dovrebbe partecipare a incontri a porte chiuse nella sede dell'ambasciata Usa e dovrebbe essere ricevuta dal primo ministro Benjamin Netanyahu. In programma anche colloqui con ufficiali delle Forze di difesa israeliane (Idf). (Was)