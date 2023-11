Sudan: Borrell, Ue condanna violenze in Darfur, scongiurare un nuovo genocidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea, ha proseguito l'Alto rappresentante, “sta collaborando con la Corte penale internazionale e altri partner internazionali per monitorare e documentare le violazioni dei diritti umani, al fine di garantire la responsabilità dei responsabili e contribuire a porre fine alla cultura dell'impunità in Sudan”. “La comunità internazionale non può chiudere gli occhi su quanto sta accadendo in Darfur e permettere che si verifichi un altro genocidio in questa regione”, ha concluso Borrell. (Beb)