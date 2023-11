Medio Oriente: premier libanese Miqati, "rassicurato dalla saggezza di Hezbollah"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Libano, Najib Miqati, si è detto “rassicurato” dalla “saggezza del movimento sciita Hezbollah, che ha mostrato molto patriottismo”. Lo ha riferito Miqati durante un’intervista all’emittente qatariota “Al Jazeera”. “Sono rassicurato dalla saggezza di Hezbollah (…) Manteniamo la nostra moderazione. Israele deve fermare le sue continue provocazioni nel sud del Libano. Invito i paesi arabi e soprattutto quelli che hanno rapporti con Israele a fare pressione per fermare queste provocazioni", ha affermato il premier, spiegando che il Libano “non farà nulla che possa alimentare ulteriori conflitti regionali”. “Speriamo che i contatti consentano di fermare il fuoco israeliano nel sud del Libano. Per noi è importante allontanare il nostro Paese dalla guerra. Abbiamo messo in atto un piano di emergenza distribuito su tre mesi, nel caso in cui ci fosse una guerra in Libano", ha detto.(Lib)