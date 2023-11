Agricoltura: Confagricoltura, urgente rilanciare la filiera equina italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con circa 27mila imprese agricole in cui sono presenti 155mila capi equini (fonte: 7° Censimento Generale dell'Agricoltura) e 460.000 equidi presenti nella Banca Dati Equidi, circa 1.400 agriturismi con attività di equitazione, il settore è una componente essenziale del sistema agricolo e dello sviluppo dei territori rurali. La sua crescita – rimarca Confagricoltura - contribuisce allo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale, oltre a costituire un notevole volano sul fronte occupazionale e di gestione del territorio, con evidenti ricadute sull'economia nazionale. "Negli ultimi anni, tuttavia, il comparto dell'allevamento equino è stato trascurato dalle politiche - afferma Badi - Il quadro legislativo nazionale non risulta pienamente coerente e adeguato agli sviluppi normativi registrati anche a livello Ue. L'attuale legislazione è penalizzata da una grande frammentazione e risulta diversificata e disomogenea per quanto concerne gli ambiti fiscale, previdenziale e amministrativo". Vivo il dibattito sulla proposta di legge n. 329, a prima firma dell'onorevole Maria Chiara Gadda, che si prefigge l'obiettivo di consentire, attraverso la definizione di un nuovo e adeguato contesto normativo, lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, con particolare riferimento all'allevamento dei cavalli. (segue) (Com)