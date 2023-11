Agricoltura: Confagricoltura, urgente rilanciare la filiera equina italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'iter della proposta di legge, Confagricoltura indica alcune priorità, prima fra tutte una nuova imposta al consumo per il settore a un valore decisamente inferiore rispetto all'attuale 22%. Proprio questo gap tra l'Italia e gli altri Paesi membri ha determinato uno svantaggio competitivo rispetto ai nostri partner europei che operano da tempo con percentuali inferiori. "L'abbassamento dell'aliquota Iva - dice Badi - rilancerebbe significativamente il settore". Per la Confederazione è poi importante che tra le misure specifiche di attuazione della riforma Pac ce ne sia una o più dedicate al settore; che la Commissione Ue elimini la discriminazione a danno del comparto equino non alimentare, finora escluso dagli interventi e che nel Pnrr e i contratti di filiera si tenga maggiore considerazione agli allevamenti equini. Non ultime le questioni della biosicurezza, fondamentale per la salvaguardia dei nostri allevamenti, e del benessere animale, a cui Confagricoltura ha dedicato un focus a Verona insieme al Ministero della Salute e all'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale". (Com)