Bielorussia: Borrell, dal 2020 situazione diritti umani in costante peggioramento (2)

- “Rendiamo inoltre omaggio a tutti i prigionieri politici, compresi quelli che hanno perso la vita per mano del regime a causa di maltrattamenti, brutalità e rifiuto di cure mediche, tra cui Vitold Ashurak, Dzmitry Dudoits, Aliaksandr Vikhor, Mikalai Klimovicz, Dzmitry Sarokin e Ales Pushkin. L'Ue ribadisce la sua richiesta di rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici in Bielorussia”, ha aggiunto l'Alto rappresentante. “L'Ue, insieme ai suoi partner internazionali, sta guidando gli sforzi per l'assunzione di responsabilità presso le Nazioni Unite e attraverso la Piattaforma internazionale di responsabilità per la Bielorussia, una piattaforma indipendente e imparziale per la raccolta, la verifica e la conservazione della documentazione e delle prove di gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in Bielorussia durante e dopo le elezioni presidenziali dell'agosto 2020. L'Ue sostiene politicamente e finanziariamente tale piattaforma”, ha affermato Borrell. “L'Ue sarà al fianco del popolo bielorusso fino a quando continuerà il suo cammino verso un Paese indipendente, democratico e prospero come parte di un'Europa pacifica”, ha concluso l'Alto rappresentante. (Beb)